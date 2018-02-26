روسيا: الاتحاد الأوروبى أجل قرارا بتمديد قائمة سوداء تستهدف موسكو







موسكو (أ ش أ)

قال فلاديمير تشيجوف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، إن الاتحاد أجل قرارا بتمديد العمل بقائمة سوداء تستهدف روسيا، فى الوقت الذى تسعى فيه دول الاتحاد إلى عدم اتخاذ خطوات غير مدروسة.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى السفير قوله "أعتقد أن السبب الرئيسى لعدم التمديد اليوم يعود إلى عامين مضيا عندما حذرت دول الاتحاد الأوروبى قيادتها فى بروكسل من أن القضية خطيرة وأن التوقيت شديد الحساسية لتمرير قرارات بشكل تلقائى بدلا من مناقشتها فى كل مرة".

وأضاف تشيجوف أن السبب الرسمى المعلن هو عدم إكمال كل الدول الإجراءات الداخلية الضرورية لتمديد العمل بالقائمة السوداء ضد روسيا.

وأضف أن القرار الرسمى لتمديد الاتحاد الأوروبى العمل بالقائمة يجب أن يُتخذ على مستوى وزراء دول مجلس الاتحاد بحلول 15 مارس وهو الموعد الذى تنتهى فيه العقوبات الحالية .. مشيرا إلى أن هناك 150 فردا و28 منظمة مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبى السوداء بشأن روسيا.