video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

الإثنين، 26 فبراير 2018 08:01 ص
رفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة سيارة متروكة ـ صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رفع 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يشن حملات على سيارات النقل لتحميل الركاب بالصندوق الخلفى بالطرق

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

سيارات متروكة

حملة مرورية



لا تفوتك
السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة