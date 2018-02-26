رئيس هيئة الاستعلامات يلتقى مديرة مكتب بى بى سى الأسبوع المقبل

رئيس هيئة الاستعلامات يلتقى مديرة مكتب بى بى سى الأسبوع المقبلالإثنين، 26 فبراير 2018 06:52 م
ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات
كتب محمد السيد
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تأجل الموعد الذى حددته الهيئة العامة للاستعلامات سابقًا لمديرة مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة، للقاء الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة إلى الأسبوع المقبل، بسبب وجود مديرة المكتب فى لندن، وقد تحدد موعد اللقاء الإثنين المقبل، وهو اليوم التالى لعودتها لمقر عملها بالقاهرة.
وبحسب بيان للهيئة، سوف يتم خلال اللقاء تسليمها خطابًا رسميًا يتضمن رد الهيئة على ما ورد فى التقرير، الذى نشرته وبثته هيئة الإذاعة البريطانية يومى 23، 24 فبراير الجارى متضمناً العديد من المغالطات والإدعاءات التى أساءت فيها لصورة الأوضاع فى مصر، خاصة فى مجال حقوق الإنسان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الطلب من هيئة الإذاعة البريطانية تصحيح ما ورد فى هذا التقرير وفقاً للقواعد المهنية المتعارف عليها دولياً.
وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانًا باللغتين العربية والإنجليزية عقب نشر وبث هذا التقرير فندت فيه ما انطوى عليه من أكاذيب ووقائع مختلقة، وتناقضات وتجاوزات مهنية كشفت تحيز الصحفية "أورلا جويرين" التى أعدت التقرير بأن لديها موقفاً متحيزاً إزاء الأوضاع فى مصر، انعكست فى تناولها فى هذا التقرير.
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