رئيس حى منشأة ناصر: وحدات سكنية بـ "بدر و6 أكتوبر" للمضارين من انهيار العقار

رئيس حى منشأة ناصر: وحدات سكنية بـ "بدر و6 أكتوبر" للمضارين من انهيار العقارالإثنين، 26 فبراير 2018 01:16 ص
العقار المنهار
كتب إبراهيم حسان
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قال اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أمر بتسليم الأسر المضارة من انهيار عقار منشأة ناصر جوابات بامتلاك وحدات سكنية لهم فى "مدينة بدر"، ومدينة 6 أكتوبر.
وأضاف "عبد الجليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذي يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سى مصر"، أنه تم اليوم تسليم جوابات التمليك للأسر المضارة من انهيار العقار وعددهم 8 أسر، باستثناء حالة واحدة لم تستلم لظروف السفر، موضحًا أن المالكين لهذه الوحدات السكنية لا يملك لهم بيعها.
وأوضح رئيس حى منشأة ناصر، أنه تم تخصيص أماكن لإقامة الأسر المضارة بأحد مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلا أن الأهالى رفضوا ذلك.
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