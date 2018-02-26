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رئيس جامعة عين شمس يكرم البابا تواضروس بمؤتمر الشباب وصناعة المستقبل

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:02 ص
رئيس جامعة عين شمس يكرم البابا تواضروس بمؤتمر الشباب وصناعة المستقبل البابا تواضروس والدكتور عبد الوهاب عزت





كتب محمود راغب
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كرم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الدولي " الشباب وصناعة المستقبل" والذي تنظمه كلية الآداب برئاسة الدكتورة سوزان القلليني.ويقام هذا العام تحت شعار " شارك..ابتكر..انطلق"

جاء ذلك بحضور الدكتور  أشرف عطية نائب رئيس جامعة الأزهر نائباً عن شيخ الأزهر والدكتور أسامه الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية و نيافة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك و نيافة الأنبا إرميا و لفيف من رؤساء الاتحادات الأوروبية والأمريكية و لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة .

ويناقش المؤتمر على مدار يومين 71 بحث خلال ثمان جلسات بمشاركة 85 باحث من مختلف الدول العربية منها " الإمارات ، السعودية، العراق، فلسطين، تونس".المركز الإعلامى جامعة عين شمس.

 


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جامعة عين شمس

الباب تواضروس

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