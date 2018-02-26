رئيس جامعة عين شمس يكرم البابا تواضروس بمؤتمر الشباب وصناعة المستقبل







كتب محمود راغب

كرم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الدولي " الشباب وصناعة المستقبل" والذي تنظمه كلية الآداب برئاسة الدكتورة سوزان القلليني.ويقام هذا العام تحت شعار " شارك..ابتكر..انطلق"

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عطية نائب رئيس جامعة الأزهر نائباً عن شيخ الأزهر والدكتور أسامه الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية و نيافة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك و نيافة الأنبا إرميا و لفيف من رؤساء الاتحادات الأوروبية والأمريكية و لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة .

ويناقش المؤتمر على مدار يومين 71 بحث خلال ثمان جلسات بمشاركة 85 باحث من مختلف الدول العربية منها " الإمارات ، السعودية، العراق، فلسطين، تونس".المركز الإعلامى جامعة عين شمس.