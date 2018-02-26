رئيس الوزراء يلتقى وزير العدل لمتابعة مشروعات القوانين الجديدة

رئيس الوزراء يلتقى وزير العدل لمتابعة مشروعات القوانين الجديدةالإثنين، 26 فبراير 2018 05:29 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لمتابعة مشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة فى الفترة الحالية، إضافة لملفات الوزارة الأخرى.
كانت الحكومة قد أحالت اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإقراره، كما أحالت أيضا للمجلس مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
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