video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يلتقى وزير العدل لمتابعة مشروعات القوانين الجديدة

الإثنين، 26 فبراير 2018 05:29 م
رئيس الوزراء يلتقى وزير العدل لمتابعة مشروعات القوانين الجديدة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء





كتبت هند مختار
إضافة تعليق

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لمتابعة مشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة فى الفترة الحالية، إضافة لملفات الوزارة الأخرى. 
 
كانت الحكومة قد أحالت اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإقراره، كما أحالت أيضا للمجلس مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يتابع خطة الاستثمار ومعدلات النمو المتوقعة فى 2018/ 2019

وزير العدل

مشروع القوانين

مصر

اخبار مصر

مشروعات قوانين

اخبار مجلس النواب



لا تفوتك
سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة