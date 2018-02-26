رئيس الحكومة الفرنسية يكشف اليوم عن اصلاحات فى قطاع السكك الحديدية







كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية،أن رئيس الوزراء الفرنسى يكشف اليوم الاثنين عن خطة الاصلاح المتوقعة فى قطاع السكك الحديدية، والتى تشهد إضرابات واضطرابات منذ أيام عدة بسبب سوء أحوالهم ، واعتراضهم على الإصلاح المنتظر تطبيقه من الحكومة.

وتقول وسائل الاعلام الفرنسية، نقلا عن عمال الهيئة الوطنية لسكك حديد فرنسا، والمناهضين لخطة اصلاح تلك الهيئة، أن الحكومة تمارس لعبة شديدة الصعوبة، وإن ما تفعله ليس إصلاح، وإن المس بمثل هذه الشركة العامة التى توظف 160000 شخص أمر محفوف بالمخاطر الاجتماعية.

وأوضح المعارضين لتلك الاصلاحات المنتظرة، انه فى عام 1995، اضطر آلان جوبيه ( رئيس الوزراء آنذاك) إلى التراجع فى مثل هذا القرار، بعد الإضرابات التى عرقلت البلاد، قلبت الرأى العام، ووضعت منصبه فى خطر سياسى،وأوضحت المعارضين للإصلاحات، أن هئية سكك حديد فرنسا رمز للجمهورية .

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب يرغب فى إدخال عدد من القوانين والإجراءات الجديدة على لوائح العمل التابعة للهيئة الوطنية لسكك حديد فرنسا، والتى تهدف لخفض عدد من العمالة، وتعديل قوانين اللعمل الخاصة بالشركة والتى من المؤكد التى ستؤسر على الكثير من العمال الذين هم أرباب أسر.