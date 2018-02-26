رئيسة مدينة المنزلة بالدقهلية تزيل مخالفة بناء على أرض زراعية







الدقهلية- شريف الديب

أزالت سكينة أحمد جلال الحسينى رئيس مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية مخالفة بنفسها، بعد أن قام أحد الأهالى بالبناء فى الأراضى الزراعية، وبعد أن شاهدت رئيسة المدينة المخالفة حال مرورها بالمدينة توجهت إلى المكان، وقامت بالإمساك بالمطرقة وتكسير الخشب المستخدم فى البناء وتفكيكه.

وطالبت من المقاول المسئول عن البناء بإزالة الأخشاب والرحيل عن المكان كونه مخالف ولم يحصل على رخصة بناء لأنه داخل الأراضى الزراعية، وهددت رئيسة المجلس المقاول بأنها لو شاهدته مرة أخرى، أو تم البناء على الأرض المخالفة سوف تجلب له الشرطة وتحيله إلى النيابة العامة.

يذكر أن محافظ الدقهلية أصدر حركة تنقلات بين رؤساء المركز والمدن يوم الأربعاء الماضى، بعد أن تم ضبط رئيس مجلس مدينة المنزلة السابق برشوة على أيدى ضباط الرقابة الإدارية فى بناء مخالف.