رئيسا منطقتين فى بروكسل يأمران باحتجاز المشردين خلال موجة طقس بارد







بروكسل (رويترز)

يحتجز السلطات فى بروكسل المشردين الذين ينامون فى العراء ليلا إذا رفضوا الذهاب إلى الملاجئ وذلك لحمايتهم من طقس شديد البرودة متوقع هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة فى بروكسل لتصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر وستكون مصحوبة برياح قوية.

وقال رئيس حى إيتربيك فى بروكسل والذى يضم الكثير من المكاتب التابعة للاتحاد الأوروبى إنه طلب من الشرطة اصطحاب جميع المشردين إلى الملاجئ حتى إذا كانوا رافضين للذهاب.

وقال مجلس الحى فى بيان "أمر رئيس حى إيتربيك باحتجاز المشردين الذين يتصرفون بطريقة تعرضهم للخطر برفضهم الذهاب للملاجئ، وذلك فى حالة الضرورة القصوى".

وقال رئيس بلدية مدينة بروكسل، وهى واحدة من 19 بلدية تتألف منها منطقة بروكسل، إنه أصدر أوامر مشابهة للشرطة وطلب منهم إعطاء الأولوية للأطفال الذين ينامون فى العراء.

وتفيد تقديرات الجماعات المعنية بدعم المشردين إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف مشرد فى منطقة بروكسل.