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الإثنين، 26 فبراير 2018 08:10 ص
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دورة تدريبية لأعضاء مجلس العلماء الإندونيسى بمنظمة خريجى الأزهر اليوم

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:00 ص
دورة تدريبية لأعضاء مجلس العلماء الإندونيسى بمنظمة خريجى الأزهر اليوم الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر





كتب لؤى على
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تعقد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر دورة تدريبية لـ 20 من أعضاء مجلس العلماء الإندونيسى تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر  حتى 28 فبراير الجارى،  فى إطار تحقيق أهداف المنظمة فى نشر الإسلام الوسطى المعتدل،  وتأهيل الأئمة لمواجهة الأفكار المتطرفة فى أنحاء العالم بالتعاون مع فرع الربطة بإندونيسيا.

ويحاضر بالدورة  مجموعة من كبار أساتذة جامعة الأزهر بمقر المنظمة بالقاهرة ، حيث تتضمن الدورة محاضرات حول أهمية الوسطية الإسلامية فى بناء و رعاية المجتمع متعدد الثقافات، ودور العلماء والمؤسسة الإسلامية فى بناء الوطن، وماهية اللأفكار التكفيرية وآثارها على الأمة وطرق الوقاية منها.

 


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دورة تدريبية

مجلس العلماء الإندونيسى

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