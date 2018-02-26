دمياط تتعرض لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار







دمياط عبده عبد البارى

تعرضت محافظة دمياط مساء اليوم الاثنين ، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وخاصة على مدن دمياط ورأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك بحركة الاسواق والحركة المرورية على الطرق السريعة ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط ، ويسير العمل بالميناء وفق المعدلات الطبيعية.