دمياط تتعرض لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار

دمياط تتعرض لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطارالإثنين، 26 فبراير 2018 10:06 م
أمطار
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
تعرضت محافظة دمياط مساء اليوم الاثنين ، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وخاصة على مدن دمياط ورأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة.
وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك بحركة الاسواق والحركة المرورية على الطرق السريعة ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط ، ويسير العمل بالميناء وفق المعدلات الطبيعية.
إضافة تعليق
لو مش متابع.. أبرز مفاجآت المؤتمر العالمى للهواتف.. سامسونج تبهر العالم بجلاكسى S9.. ونوكيا تعيد إطلاق هاتفها الأسطورى "بنانا" .. وسونى تنافس أبل بسماعتها الجديدة .. ولينوفو تشارك بـ 5 أجهزة لاب توب
الممثل الأمريكى دانى جلوفر يمنح نفسه الجنسية المصرية خلال زيارته لأسوان.. استقبال حافل بالأغانى النوبية ومشروب الدوم والكركديه.. ويؤكد: أتمنى تجسيد دور رمسيس الثانى.. والمحافظ يهديه رأسى نفرتيتى وتوت عنخ أمون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة