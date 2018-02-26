درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-2-2018 بمحافظات مصر







كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 24

وسط الدلتا 15 24

الإسكندرية 12 22

بلطيم 14 22

مطروح 14 23

السلوم 12 21

سيوة 11 24

بورسعيد 15 22

دمياط 15 22

العريش 12 24

رفح 12 23

الإسماعيلية 12 25

السويس 12 25

رأس سدر 12 25

نخل 07 23

نويبع 17 24

طابا 13 22

كاترين 08 17

الطور 13 25

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 15 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 12 25

بنى سويف 12 25

المنيا 12 26

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 30

الأقصر 13 30

أسوان 15 31

أبوسمبل 14 32

الوادى الجديد 12 30

شلاتين 15 30

ابو رماد 16 29

راس حدربة 16 29

حلايب 18 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 35

المدينة 25 28

الرياض 16 23

المنامة 18 23

أبوظبى 20 26

الدوحة 19 23

الكويت 15 24

دمشق 05 15

بيروت 14 18

عمان 06 13

القدس 08 15

غزة 14 21

بغداد 12 19

مسقط 22 25

صنعاء 10 26

الخرطوم 22 38

طرابلس 12 19

تونس 07 15

الجزائر 07 15

الرباط 11 19

نواكشوط 14 13

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 11

اسطنبول 03 09

اسلام اباد 14 26

نيودلهى 15 29

جاكرتا 25 30

بكين -01 12

كوالامبور 23 34

طوكيو 02 09

أثينا 08 15

روما -06 05

باريس -07 -01

مدريد 02 15

برلين -08 -02

لندن -02 02

مونتريال -04 05

موسكو -23 -16

نيويورك 03 13

واشنطن 02 15