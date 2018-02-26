حيثيات الحكم بإعدام قاتل كاهن المرج: المتهم قرر قتله بدلا من صاحب محل







كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد الدقن، وعضوية المستشارين السعيد محمود وشريف الغرباوى، حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد سعيد السنباطي بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل القس سمعان شحاته بمنطقة المرج.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها،: "حسبما استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها تتحصل فى أن المتهم 29 سنة والمولود فى حلوان انتقل مع أهله إلى أن استقر في المرج، وبدأ الفكر المتطرف يعرف طريقه إليه ودخل فى نفسه كراهيته للأخوة الأقباط، فقرر فى نفسه التخلص من أحدهم يكون قد نجح في مهمته في الحياة، ويوم الحادث باع هاتفه الجوال واشترى "سكين"، وكان انتوى التشاجر مع أحد أصحاب محلات العصائر، ثم عدل عن الفكرة، وقرر قتل أى قسيس، فشاهد سمعان شحاته رزق الله مترجلا بالطريق العام يرتدى زى رجال الدين المسيحى فهرول خلفه وأخذ ينادى عليه بصوت عال، فاستدار تجاهه فعاجله المتهم بطعنة بالسكين فى بطنه.

وأضافت الحيثيات، أن المجنى عليه، تلقى طعنة نافذة فسقط على الأرض وفاضت روحه المؤمنة الطاهرة إلى بارئها لتسكن فى سماء الخلد مع أمثالها من القديسين والشهداء والأبرار تعلن في زهو وفخر أنها ثمرة كفاح غير متكافئ بين فتى أهوج هائج مجرم سفاح جائر ظالم ومجني عليه أعزل مسالم كل عمله أنه رجل يدعو إلى عبادة الله.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم أحمد سعيد السنباطي لاتهامه بقتل القس سمعان شحاتة بالمرج في أكتوبر الماضي، بالإعدام شنقا.