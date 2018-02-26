حى العجوزة ينتهى من إنشاء تحويله مرورية بشارع أحمد عرابى تمهيدا لغلقه جزئيا

حى العجوزة ينتهى من إنشاء تحويله مرورية بشارع أحمد عرابى تمهيدا لغلقه جزئياالإثنين، 26 فبراير 2018 11:06 م
التعديل المرورى بشارع أحمد عرابى بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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انتهى حى العجوزة بالجيزة من تنفيذ الدوران الخاص بالتحويلة البديلة للإغلاق الجزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين، حيث رصف رجال إدارة صيانة الطرق بالحى، جزءًا من الحديقة الوسطى للشارع تمهيدًا لغلقه جزئيًا بداية الشهر المقبل، لمدة 3 سنوات، بالتزامن مع أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وفى السياق ذاته كرم اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، رجال إدارة صيانة الطرق بالحى برئاسة أحمد عبد الرازق، لما قدموه من جهود ملموسة فى رفع كفاءة الأرصفة والطرق بشوارع الحى ومواصلتهم العمل بالليل والنهار بأعلى المستويات رغم قلة الإمكانيات وما يواجهونه من صعوبات، مشيدًا بإنجازهم للتعديل المرورى الجديد بشارع أحمد عرابى فى مدة قياسية بأعلى المواصفات الفنية وبأقل الإمكانيات.
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