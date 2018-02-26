video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حى العجوزة ينتهى من إنشاء تحويله مرورية بشارع أحمد عرابى تمهيدا لغلقه جزئيا

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:06 م
حى العجوزة ينتهى من إنشاء تحويله مرورية بشارع أحمد عرابى تمهيدا لغلقه جزئيا التعديل المرورى بشارع أحمد عرابى بالجيزة





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

انتهى حى العجوزة بالجيزة من تنفيذ الدوران الخاص بالتحويلة البديلة للإغلاق الجزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين، حيث رصف رجال إدارة صيانة الطرق بالحى، جزءًا من الحديقة الوسطى للشارع تمهيدًا لغلقه جزئيًا بداية الشهر المقبل، لمدة 3 سنوات، بالتزامن مع أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق.

 

وفى السياق ذاته كرم اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، رجال إدارة صيانة الطرق بالحى برئاسة أحمد عبد الرازق، لما قدموه من جهود ملموسة فى رفع كفاءة الأرصفة والطرق بشوارع الحى ومواصلتهم العمل بالليل والنهار بأعلى المستويات رغم قلة الإمكانيات وما يواجهونه من صعوبات، مشيدًا بإنجازهم للتعديل المرورى الجديد بشارع أحمد عرابى فى مدة قياسية بأعلى المواصفات الفنية وبأقل الإمكانيات.

 

 
التعديل المرورى بشارع أحمد عرابى بالجيزة (1)
 

 

التعديل المرورى بشارع أحمد عرابى بالجيزة (2)
 

 

التعديل المرورى بشارع أحمد عرابى بالجيزة (3)
 

 

التعديل المرورى بشارع أحمد عرابى بالجيزة (1)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع المياه عن 13 منطقة بالجيزة 24 ساعة.. تبدأ صباح الأربعاء

احمد عرابى

المرور

غلق احمد عرابى

الجيزة

المترو

اخبار الجيزة



لا تفوتك
دراسة لــ"اتصالات البرلمان" ترصد: 5 آلاف شائعة عن الانتخابات الرئاسية فى 60 يوما فقط.. أحمد بدوى: السيسى نال ما يقترب من ألف شائعة.. والغاز والبطاقات التموينية أهم القضايا.. والداخلية تضبط اثنين من مروجيها

دراسة لــ"اتصالات البرلمان" ترصد: 5 آلاف شائعة عن الانتخابات الرئاسية فى 60 يوما فقط.. أحمد بدوى: السيسى نال ما يقترب من ألف شائعة.. والغاز والبطاقات التموينية أهم القضايا.. والداخلية تضبط اثنين من مروجيها

أوامر ملكية جديدة فى السعودية .. تعيين الأمير فهد بن تركى قائدا للقوات المشتركة.. أحمد قطان وزيرا لشئون الدول الأفريقية..تركى بن بندر قائدا لقوات الدفاع الجوية..وفياض بن حامد الرويلى رئيسا لهيئة الأركان العامة

أوامر ملكية جديدة فى السعودية .. تعيين الأمير فهد بن تركى قائدا للقوات المشتركة.. أحمد قطان وزيرا لشئون الدول الأفريقية..تركى بن بندر قائدا لقوات الدفاع الجوية..وفياض بن حامد الرويلى رئيسا لهيئة الأركان العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة