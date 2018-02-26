video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حواجز فى محيط الإغلاق الجزئى لـ"دائرى الوراق" بسبب إنشاء محور روض الفرج

الإثنين، 26 فبراير 2018 01:00 ص
حواجز فى محيط الإغلاق الجزئى لـ"دائرى الوراق" بسبب إنشاء محور روض الفرج حواجز





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حواجز حديدية بمحيط عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى فى محيط منطقة الوراق بالقوس الغربى لمنع الزحام ، أثناء استكمال إنشاء محور روض الفرج، فى أعمال تستغرق أسبوعين دون أى تحويلات مرورية، وسط انتشار الخدمات ، لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أن شركة المقاولون العرب تقوم بأعمال تشطيب لمحور روض الفرج أعلى الطريق الدائرى القوس الغربى بمنطقة الوراق فى الاتجاهين، على أن تكون أعمال التشطيب فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الزراعى، وعقب الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر على أن تكون الأعمال على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف المصدر، أن عرض الطريق 4 حارات مرورية بكل اتجاه سيتم استقطاع 2 حارة مرورية فقط، للقيام بالأعمال وترك باقى الحارات لتسيير حركة السيارات، على أن تستمر تلك الأعمال لمدة أسبوعين، وسط تدعيم الشركة بالطواحين الهوائية والعلامات الإرشادية.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للمرور عينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات ووضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق نزلة الدائرى للقادم من المريوطية حتى الرماية بسبب المتحف الكبير لمدة شهر

صور.. كثافات مرورية بسبب غرق شارع الملكة بفيصل بعد انفجار ماسورة مياه

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطريق الدائرى

الوراق

خدمات مرورية

اعمال انشاء محور روض الفرج

ادارة المرور



لا تفوتك
السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة