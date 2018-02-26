حواجز فى محيط الإغلاق الجزئى لـ"دائرى الوراق" بسبب إنشاء محور روض الفرج







كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حواجز حديدية بمحيط عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى فى محيط منطقة الوراق بالقوس الغربى لمنع الزحام ، أثناء استكمال إنشاء محور روض الفرج، فى أعمال تستغرق أسبوعين دون أى تحويلات مرورية، وسط انتشار الخدمات ، لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أن شركة المقاولون العرب تقوم بأعمال تشطيب لمحور روض الفرج أعلى الطريق الدائرى القوس الغربى بمنطقة الوراق فى الاتجاهين، على أن تكون أعمال التشطيب فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الزراعى، وعقب الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر على أن تكون الأعمال على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف المصدر، أن عرض الطريق 4 حارات مرورية بكل اتجاه سيتم استقطاع 2 حارة مرورية فقط، للقيام بالأعمال وترك باقى الحارات لتسيير حركة السيارات، على أن تستمر تلك الأعمال لمدة أسبوعين، وسط تدعيم الشركة بالطواحين الهوائية والعلامات الإرشادية.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للمرور عينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات ووضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة.