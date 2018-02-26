حزب العمال البريطانى يؤيد إقامة اتحاد جمركى مع الاتحاد الأوروبى







(أ ف ب)

يؤيد حزب العمال البريطانى المعارض إقامة اتحاد جمركى مع الاتحاد الأوروبى بعد بريكست، يكون موازيا للنظام الجمركى الحالى، حسب ما أعلن الأحد المتحدث بشؤون بريكست فى الحزب كير ستارمر.

وقال ستارمر لقناة "بى بى سى" أن هذا الموقف الذى تم التوافق عليه "بالإجماع" فى حزب العمال سيؤكده الاثنين زعيم حزب العمال جيريمى كوربن فى خطاب يلقيه فى كوفنترى فى وسط البلاد حيث سيعرض رؤية حزبه لبريكست.

واعتبر ستارمر ان اقامة اتحاد جمركى جديد يضع قوانين جمركية مشتركة مع دول أخرى، سيمرّ ب"معاهدة جديدة" مع بروكسل. وقال "هل هذا سيكون مثل الاتحاد الجمركى الحالي؟ نعم، هذه نيتنا".

وكان حزب العمال البريطانى قد عبّر فى صيف 2017 عن تأييده لبقاء المملكة المتحدة فى السوق الموحدة الأوروبية خلال مرحلة انتقالية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى المقرر فى مارس 2019، تاركا موقفه من بريكست غير واضح.

ودعت أكثر من 80 شخصية من حزب العمال من بينهم عدد كبير من البرلمانيين، كوربن الأحد إلى التعهد بابقاء بلادهم فى السوق الموحدة الأوروبية، ما يسمح بتبادل حر للسلع والأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات.

وأشارت هذه الشخصيات فى بيان نشرته صحيفة "ذى أوبزورفر" الأسبوعية إلى أنها "الطريقة الوحيدة لاستمرار التمتع بالمزايا الاقتصادية التى تمنحنا إياها الاتفاقات الحالية".

وتؤكد حكومة تيريزا ماى المحافظة ارادتها الخروج من السوق الموحدة الاوروبية والاتحاد الجمركى لتتمكن من التفاوض على إتفاقات تجارية خاصة بها ووضع حد لحرية تنقل المهاجرين والمحاكمات التى تجرى فى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، متمنية إبرام إتفاق يخفض قدر الإمكان الرسوم الجمركية والمعاملات الإدارية.

من المتوقع أن تحدد رئيسة الوزراء البريطانية بدورها فى الثانى من مارس رؤيتها بالنسبة لشراكة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبى فى مرحلة ما بعد بريكست.