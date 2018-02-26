حبس عاطل وزوجته وشقيقتها لاتهامهم بسرقة 5 كيلو ذهب من تاجر بالساحل







كتب كريم صبحى

استخدم عاطل حيلة ماكرة واستعان بزوجته وشقيقتها فى سرقة 5.2 كيلو ذهب من تاجر بشارع شبرا دائرة قسم الساحل، لكنه سقط فى قبضة الشرطة وأمرت نيابة الساحل بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من"موريس.ى.ت" 73 سنة بسرقة 4 أطقم ذهبية، و70 ألف جنيه من داخل محل مصوغات ملكه بشارع شبرا ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بالانتقال والفحص تبين سلامة منافذ المحل وسرقة 5 علب داخلها 5 أطقم، 5 مشابك غوايش، كيس بداخله كمية من لعب الأطفال تزن 400 جرام، 8 غوايش،3 علب، و70 ألف جنيه.

بناء على توجيه اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه والمسروقات تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ووضع خطة بحث أوكل تنفيذها لمدير إدارة المباحث الجنائية ورئيس مباحث قطاع الشمال ورئيس وضباط مباحث قسم شرطة الساحل.

أثناء السير فى البحث وردت معلومات تفيد بأن وراء الواقعة "محمد.م" 24 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضيتين آخرهما برقم 4544 المحلة بالغربية لسنة 2016 "حريق عمد " ومطلوب حبسه سنة فى القضية رقم 11951 قسم ثان المحلة بالغربية لسنة 2016 "سرقة "وزوجته"نورهان.ط"34 سنة بدون عمل، وشقيقتها "سمر" 28 سنة بدون عمل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة القت قوة القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترف الأول بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية موضحا بأن فكرة سرقة محل مشغولات ذهبية اختمرت فى ذهنه وفى يوم الحادث وعقب إغلاق المحل ومغادرة صاحبه بسيارته تتبعه بـ "تاكسى" وحال توقفه لشراء بعض المستلزمات غافله واستولى على مفاتيح المحل من السيارة ملكه وتوجه للمحل واستولى على المسروقات فيما اقتصر دور المتهمتين الثانية والثالثة على إخفاء المسروقات بمسكنهما.

وبمواجهة المتهمتين الثانية والثالثة بالتحريات وأقوال المتهم الأول أيداها، وبإرشادهم ضبط رجال المباحث كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وهى عبارة عن مشغولات ذهبية وزنت 5 كيلو و 200 جرام، و300 ألف جنيه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد حصر المسروقات بالكامل، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت ما سبق.