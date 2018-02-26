video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الإثنين 26-2-2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 26-2-2018 فى مصر والدول العربية الطقس ارشيفيه





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
 
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية. 
 
 
 

 الطقس فى الأردن 

 
 
نهارًا:
 
 
 
تتأثر المملكة مجدداً بحالة من عدم الاستقرار الجوي تنخفض درجات الحرارة على إثرها مجدداً. 
 
 
 
ويكون الطقس بارداً في عموم المناطق وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات مختلفة.
 
 
 
ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في العديد من المناطق.
 
 
 
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة. ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.
 
 
 
في خليج العقبة:
 
- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.
 
 
 
ليلًا:
 
 
 
يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.
 
 
 
وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
 
 
يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقيل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم السبت 24/2/2018 فى مصر والدول العربية

موجة من الطقس السيئ تجتاح سوهاج وهطول أمطار خفيفة على المحافظة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة