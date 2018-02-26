حالة الطقس اليوم الإثنين 26-2-2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تتأثر المملكة مجدداً بحالة من عدم الاستقرار الجوي تنخفض درجات الحرارة على إثرها مجدداً.

ويكون الطقس بارداً في عموم المناطق وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في العديد من المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة. ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقيل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.