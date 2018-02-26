جوتيريس أمام مجلس حقوق الإنسان: حان الوقت لوقف الحرب فى سوريا







طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، بتطبيق قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار فى سوريا لمدة 30 يوما "فورا".

ورحب جوتيريس باعتماد القرار مساء السبت فى مجلس الأمن بعد مداولات استمرت لأيام لكنه شدد على أن "قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشكل فعلى، ولهذا السبب أتوقع أن يطبق القرار فورا".

وقال جوتيريس إن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مستعدة لتوصيل المساعدات الضرورية وإجلاء المصابين بجروح خطيرة .

وقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا بينهم سبعة أطفال فى غارات جوية نفذها التحالف الدولى على آخر جيب لتنظيم داعش فى شرق سوريا، على ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين.

وأوضح المرصد أن المدنيين قتلوا فى الغارات التى استهدفت الأحد قرية الشعفة التى "تعتبر آخر جيب تحت سيطرة داعش فى محافظة دير الزور" بشرق سوريا.

كما قتل عشرة مدنيين على الأقل تسعة منهم من عائلة واحدة فى مدينة دوما جراء غارات لقوات النظام.