video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جوتيريس أمام مجلس حقوق الإنسان: حان الوقت لوقف الحرب فى سوريا

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:39 ص
جوتيريس أمام مجلس حقوق الإنسان: حان الوقت لوقف الحرب فى سوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس





إضافة تعليق

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، بتطبيق قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار فى سوريا لمدة 30 يوما "فورا".

ورحب جوتيريس باعتماد القرار مساء السبت فى مجلس الأمن بعد مداولات استمرت لأيام لكنه شدد على أن "قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشكل فعلى، ولهذا السبب أتوقع أن يطبق القرار فورا".

وقال جوتيريس إن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مستعدة لتوصيل المساعدات الضرورية وإجلاء المصابين بجروح خطيرة .

وقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا بينهم سبعة أطفال فى غارات جوية نفذها التحالف الدولى على آخر جيب لتنظيم داعش فى شرق سوريا، على ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين.

وأوضح المرصد أن المدنيين قتلوا فى الغارات التى استهدفت الأحد قرية الشعفة التى "تعتبر آخر جيب تحت سيطرة داعش فى محافظة دير الزور" بشرق سوريا.

كما قتل عشرة مدنيين على الأقل تسعة منهم من عائلة واحدة فى مدينة دوما جراء غارات لقوات النظام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الشمالية: جوتيريس "يختلق شجارا" بتصريحاته عن العقوبات

وزير الخارجية يبحث مع أنطونيو جوتيريس سبل مواجهة التطرف بعد سقوط داعش

جوتيريس يدعو المجتمع الدولى للمساعدة فى الإفراج عن صحفيى رويترز بميانمار

جوتيريس: التنوع العرقى والثقافى والدينى للمجتمعات ثراء وليس تهديد

جوتيريس: التسوية فى دونباس أولوية للأمم المتحدة هذا العام

اخبار عربيه

عرب

عالم

الامم المتحده

سوريا

جوتيريس



لا تفوتك
التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة