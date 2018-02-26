جهاز حماية المستهلك يفتتح غدا مركز التدريب الإقليمى المصرى بوزارة التموين

جهاز حماية المستهلك يفتتح غدا مركز التدريب الإقليمى المصرى بوزارة التموينالإثنين، 26 فبراير 2018 06:00 ص
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة
كتب مدحت وهبة
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يفتتح جهاز حماية المستهلك مركز التدريب الاقليمى المصرى لحماية المستهلك غدا الثلاثاء وذلك فى إطار تدريب العاملين فى مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات مع العديد من الدولة أعضاء منظمة أنكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع فى انشاء فروع للجهاز بالمحافظات إضافة الى تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها .
كان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قد وقع مذكرة تفاهم مع تريزا موريرا مدير فرع المنافسة وحماية المستهلك بالأونكتاد من أجل تبادل الخبرات بين الجانبين.
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