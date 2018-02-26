جهاز تنمية المشروعات يمول تطوير مراكز الشباب بفائدة 5 % متناقصة

جهاز تنمية المشروعات يمول تطوير مراكز الشباب بفائدة 5 % متناقصةالإثنين، 26 فبراير 2018 06:00 ص
نيفين جامع الرئيس التفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة
كتب – إسلام سعيد
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قال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه ينسق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك لتوفير تمويلات لمشروعات إنشاء وتطوير ملاعب خماسى وصالات جيم وحمامات سباحة فى مراكز الشباب.
وأضاف الجهاز فى منشور له اليوم، أن المحافظات المتاح بها التمويل هى " الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا- الأقصر – أسوان" كمرحلة أولى وذلك اعتبارا من يوم 25 فبراير وحتى 15 مارس المقبل.
وقال جهاز المشروعات، إن التمولات المتاحة لها عدة مزايا منها مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات وفترة سماح 6 أشهر وسعر فائدة 5 % متناقصة.
وحدد الجهاز عدة شروط منها، أن يكون سن المتقدم من 21 – 40 سنة والإقامة بنفس المحافظة على أن تكون الأولوية لأبناء المركز، وأداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.
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