جهاز المشروعات يضخ 230 مليون جنيه لـ14 ألف مشروع صغير بالفيوم فى 2017







كتب – إسلام سعيد

كشف جهاز تنمية المشروعات، إنه ضخ خلال عام 2017 بضخ حوالى 230.5 مليون جنيه فى تمويل أكثر من 14 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر مما أتاح حوالى 17 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة الفيوم، بالإضافة إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية بمبلغ 20.9 مليون جنيه اتاحت نحو 144 ألف يومية عمل فى المشروعات كثيفة العمالة الممولة من خلال اتفاقيتى البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز حريص على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التى يواجهها الشباب خلال تنفيذ مشروعاتهم وأن استراتيجية الجهاز خلال المرحلة المقبلة ترتكز على التوسع والتنويع فى مجالات التمويل لتخدم كافة قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى تقديم العديد من التيسيرات المالية وغير المالية بما يساهم فى أتاحة فرص عمل للشباب وتشجيعه على الدخول فى مجال العمل الحر.

وأشارت إلى أن ثقافة العمل الحر إحدى محاور استراتيجية الجهاز التى تتمشى مع توجيهات الدولة ورؤية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز نحو تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتطوير علاوة على إتاحة التمويل والدعم الفنى الملائم، وكذلك توفير الأدوات اللازمة للابتكار والمواهب، مما يؤدى إلى تشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ذات مردود اقتصادى لهم وللمجتمع بدلا من السعى خلف الوظائف التقليدية.

جاء ذلك فى كلمتها ضمن فاعليات "المؤتمر الإقليمى الأول للشباب" والذى أقيم بالفيوم على مدار يومين وضم شباب من محافظات الفيوم والمنيا وبنى سويف وحضره السيد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتور جمال سامى محافظ الفيوم واللواء عصام البديوى محافظ المنيا والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف والسادة رؤساء جامعات المحافظات الثلاث ولفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات.

وحضر فعاليات المؤتمر 1200 شاب وفتاة من المحافظات الثلاثة حيث تناولت جلسات اليوم الأول موضوعات التخطيط والإصلاح الاقتصادى وخطة التنمية المستدامة، فيما تناولت جلسات اليوم الثانى موضوعات الاستثمار وريادة الأعمال.

كما تم عرض كافة الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمويليا وفنيا وتسويقيا بهدف تشجيع الشباب على ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية فى الصغر توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.