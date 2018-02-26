جنائى أم طبيعى.. تقرير الصفة التشريحية يحدد سبب وفاة مسنة الطالبية







كتب أحمد الجعفرى

يعد رجال مصلحة الطب الشرعى تقرير الصفة التشريحية الخاصة بسيدة عراقية الجنسية تبلغ من العمر 85 سنة، توفيت داخل منزلها بمنطقة الطالبية، إثر نشوب حريق، لتحديد سبب وفاتها بشكل مفصل، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية حول الحادث أم أن موتها "قضاء وقدر".

ويعمل رجال الحماية المدنية وخبراء المعمل الجنائى على فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع الشقة السكنية التى شهدت الحريق، لتحديد أسبابه، وتسلم التقرير للنيابة العامة؛ لإرفاقه بملف التحقيقات فى القضية.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة بمنطقة الطالبية، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل تقيم بالشقة لتعرضها للاختناق، وتبين أنها عراقية الجنسية تبلغ من العمر 86 سنة، حيث يعطف عليها سكان المنطقة لعدم وجود دخل مادى لها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.