video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنائى أم طبيعى.. تقرير الصفة التشريحية يحدد سبب وفاة مسنة الطالبية

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:00 ص
جنائى أم طبيعى.. تقرير الصفة التشريحية يحدد سبب وفاة مسنة الطالبية الطب الشرعى





كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

يعد رجال مصلحة الطب الشرعى تقرير الصفة التشريحية الخاصة بسيدة عراقية الجنسية تبلغ من العمر 85 سنة، توفيت داخل منزلها بمنطقة الطالبية، إثر نشوب حريق، لتحديد سبب وفاتها بشكل مفصل، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية حول الحادث أم أن موتها "قضاء وقدر".

ويعمل رجال الحماية المدنية وخبراء المعمل الجنائى على فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع الشقة السكنية التى شهدت الحريق، لتحديد أسبابه، وتسلم التقرير للنيابة العامة؛ لإرفاقه بملف التحقيقات فى القضية.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة بمنطقة الطالبية، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل تقيم بالشقة لتعرضها للاختناق، وتبين أنها عراقية الجنسية تبلغ من العمر 86 سنة، حيث يعطف عليها سكان المنطقة لعدم وجود دخل مادى لها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عامل قتل مسجل خطر بسبب مطاردة كلب فى أبو النمرس

النيابة تأمر بتشريح جثة خادمة أجنبية عثر عليها مقتولة داخل منزلها بالصف

النيابة تأمر بتشريح جثة مسجل خطر قتله عامل بسبب "كلب" فى أبو النمرس

اخبار الحوادث

حوادث

الادلة الجنائية

حريق شقة بالطالبية

مصرع مسنة بالطالبية

مصرع سيدة عراقية

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة