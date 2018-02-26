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جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تصدير إطارات موتوسيكلات مخالفة رقابيًا

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:12 م
جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تصدير إطارات موتوسيكلات مخالفة رقابيًا إطارات موتوسيكلات





الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك بالإسكندرية برئاسة ممدوح جابر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة يسرى رجب، من ضبط محاولة تصدير 3742 إطار موتوسيكلات مرفوضة رقابيًا طبقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة برئاسة  طه مرسى زينة مدير المجمع، ومحمد مرسى مدير إدارة الحركة وطه خميس البرعي مدير الحركة وحسن رضوان مأمور الحركة وإبراهيم مأمور تعريفة ومحمد الشاذلى مندوب مكافحة التهرب الجمركى، وتبين أن 522 إطارًا مخالفة وغير مطابقة المواصفات المثبتة بإقرار الرفض الوارد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم تقدير التعويضات المستحقة بمبلغ 139 ألفًا و532 جنيهًا.

وقرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة وطلب صاحب الشأن التصالح وقام بسداد التعويضات المستحقة، يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

 

 

 

 


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