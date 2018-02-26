جامعة المنوفية تصدر تقريرها حول واقعة وجود "دودة" فى وجبة بالمدينة الجامعية

أصدرت جامعة المنوفية، قبل قليل تقريرها حول واقعة وجود دودة فى وجبة مقدمة بالمدينة الجامعية، وجاء التقرير بناء على شكوى طالب من وجود دودة بوجبة بالمدينة الجامعية، حيث تقدم الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمذكرة تفصيلية بهذا الشأن إلى الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والذى أحالها فورا للشئون القانونية وقام فورا باستدعاء مدير عام الشئون القانونية لسرعة عمل التحقيق اللازم حول صحة هذه الواقعة.

وفى الحال أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجنة قانونية وأخرى فنية من كليات الزراعة والاقتصاد المنزلى والطب البيطرى والتى انتقلت على الفور للمدينة الجامعية التى حدثت بها الواقعة للتحقيق فى الأمر واستجلاء حقيقته، حيث تم استدعاء الطلاب لأخذ أقوالهم، وإجراء تحقيق مستفيض مع كافة المسئولين بالمدن الجامعية لاستجلاء حقيقة المشكلة، وتحديد المسئوليات وأوجه القصور من قبل كافة العاملين بهذا القطاع الهام والحيوى، ومحاسبة المقصرين فى هذا الشأن.

وأضاف بيان للجامعة أن التحقيق بدأ فى تمام الرابعة والنصف عصر الأحد وحتى وقت متأخر من مساء نفس اليوم واستكمل اليوم الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨، حيث انتهى التحقيق إلى استبعاد مدير عام المدن الجامعية من منصبه وتوقيع عقوبة اللوم عليه ومخاطبة وزير التعليم العالى لاتخاذ ما يراه بشأن استمراره فى وظيفته من عدمه، وإنهاء ندب مدير مطعم المدينة الجامعية وخصم 20 يومًا من مرتبه، ومجازاة مدير إدارة التغذية بخصم 10 أيام من مرتبه، وخصم 30 يوماً من مرتبات أعضاء لجنة فرز الخضار المورد للمدن الجامعية، وخصم 15 يومًا من مرتب مشرفى التغذية، وخصم 15 يومًا من مرتب أخصائى الإسكان.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الزراعة والاقتصاد المنزلى والطب البيطرى لمراجعة دائرة المتابعة والتقييم للإشراف على فرز الخضروات والمواد الغذائية الموردة للمدينة الجامعية والتأكد من مصدر هذه التلوث الذى حدث.

فيما عرض رئيس الجامعة القضية تفصيلا بجلسة مجلس الجامعة اليوم، الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨، حيث استعرض ما انتهى إليه نتيجة التحقيق، وأكد على ضرورة التواصل المباشر والفعال مع أبنائنا الطلاب، وتطبيق كافة الضوابط التى تضمن حسن انتظامهم فى العملية التعليمية، وفور انتهاء جلسة مجلس الجامعة فى الثالثة عصرا، انتقل أعضاء مجلس الجامعة لمشاركة أبناءهم الطلاب فى تناول وجبة الغذاء بمطعم المدينة الجامعية الذى حدث فيه أوجه القصور، حيث تناقش الخولى والنواب وبقية أعضاء المجلس مع أبنائهم الطلاب فى كافة القضايا التى تتعلق بإقامتهم وجودة الوجبات الغذائية المقدمة إليهم.

ووعد رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بتذليل كافة الصعاب، وتقديم كافة الحلول الفورية للمشكلات التى قد تواجههم أثناء اقامتهم بالمدن الجامعية. وأكد مجلس جامعة المنوفية أنه فى الوقت الذى يبذل فيه كافة طاقاته وجهده لتقديم أفضل الخدمات لأبنائه الطلاب فى كافة القطاعات، ويثمن على الجهود المضنية والعريضة التى تقدم من كافة الأساتذة والعاملين لخدمة أبنائنا الطلاب، ولكنه فى الوقت نفسه لن يتهاون مع أى تقصير يصدر من أى فرد أو أفراد تجاه أبنائنا الطلاب، حيث ستكون المحاسبة بكل شدة وحزم.