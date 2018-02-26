جامعة أسيوط تكرم رئيس جامعة جنوب الوادى لمشاركته فى منتدى التثقيف السياسى







أسيوط - محمود عجمى

كرم الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، وذلك بتقديم درع الجامعة له خلال مشاركته فى وقائع منتدى "التثقيف السياسى لطلاب جامعات مصر" والذى نظمته مبادرة طلاب من أجل مصر، بالتعاون مع أكاديمية طيبة للتدريب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شحاتة غريب شلقامى المنسق العام للأنشطة الطلابية ورئيس مبادرة طلاب من أجل مصر بجامعة أسيوط، ولفيف من عمداء كليات جامعات أسيوط، والمنيا، وسوهاج والفيوم، وجنوب الوادى، وحشد من طلاب الجامعات المشاركة.

وأشار عبد اللطيف فى بيان له اليوم إلى علاقات التعاون والعمل المشترك القائمة بين جامعتى أسيوط وجنوب الوادى، فى كثير من المجالات وهو ما يمثل نموذجاً للتنسيق بين الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية من أجل خدمة الوطن وتقدمه.

كما أهدى رئيس جامعة أسيوط درع الجامعة، لعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، مشيداً بمكانة الأهرام المتميزة والمرموقة كأعرق مؤسسة صحفية على مستوى الدول العربية، والتى يرجع تاريخها إلى 142 عاماً مضت .