تونس تحتضن مؤتمر التكامل الاقتصادى العربى بعد غد الأربعاء

تونس تحتضن مؤتمر التكامل الاقتصادى العربى بعد غد الأربعاءالإثنين، 26 فبراير 2018 07:59 م
تونس - أرشيفية
أ ش أ
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قال عبداللطيف عبيد الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس مركز تونس بالجامعة، إن تونس العاصمة ستستضيف مؤتمر التكامل الاقتصادى العربى يومى 28 فبراير الجارى والأول من مارس المقبل، بحضور متوقع لقرابة 150 شخصية مهتمة بالشأن الاقتصادى والتنموى العربى.
وأضاف عبيد - فى تصريح له اليوم الاثنين - أنه سيتحدث خلال ندوات المؤتمر، الذى ينظمه مركز الجامعة العربية بتونس والمعهد العربى للتخطيط بالكويت تحت شعار (التكامل الاقتصادى العربي: الإنجازات والآفاق) ، حوالى 40 مسؤولا عربيا وخبيرا.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيحضره مسؤولون وخبراء من تونس ومصر والمغرب والجزائر وليبيا والكويت والسودان وبقية الدول العربية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والباحثين.
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