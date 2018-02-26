تنفيذ 815 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

حملة أمنية -أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 815 حكمًا متنوعًا، منها 616 حكمًا جزئيًا و121 حكم غرامات، هاربين من أحكام جنائية و39 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 5300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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