تنفيذ 644 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ على مستوى المديرية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 644 حكما.

ووفقًا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعقيد هشام فكرى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، قام ضابط تنفيذ الأحكام بحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ على مستوى المديرية، أسفرت عن ضبط 203 محكومين عليهم، بإجمالى أحكام منفذة 644 حكما، و43 حكم مخالفة، بإجمالى مبالغ مالية 31 ألف جنيه، وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.