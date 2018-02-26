تطوير فروع عمر أفندى بأسيوط والفيوم وطلعت حرب وشراكة مع البنوك

تطوير فروع عمر أفندى بأسيوط والفيوم وطلعت حرب وشراكة مع البنوكالإثنين، 26 فبراير 2018 03:00 ص
اللواء ايمن سالم رئيس عمر افندى
كتب عبد الحليم سالم
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قال اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام: إن مشروعات التطوير تسير على قدم وساق سواء فى القاهرة أو المحافظات.
وأضاف أيمن سالم لـ" اليوم السابع" أن التطوير مستمر فى فرع أسيوط وطلعت حرب بوسط البلد والفيوم حاليا وذلك بالجهود الذاتية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلى وبنك القاهرة لفتح فروع لهما فى فروع عمر أفندى.
وقال، إن مشروع التطوير العقارى فى فرع عرابى مستمر، وحاليا جارى إعداد التصميمات اللازمة، علاوة على أنه تم الحصول على رخصة هدم لمخازن مدينة نصر لتحويلها إلى مشروع عقارى.
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