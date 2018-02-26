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الإثنين، 26 فبراير 2018 01:19 م
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تركيا تطلب من التشيك رسميا ترحيل زعيم كردى سورى

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:19 ص
تركيا تطلب من التشيك رسميا ترحيل زعيم كردى سورى صالح مسلم





رويترز
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قال متحدث باسم الحكومة التركية، اليوم الاثنين، إن أنقرة طلبت رسميا من التشيك ترحيل الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى صالح مسلم وذلك بعدما ألقت السلطات التشيكية القبض عليه فى براج أمس.

وأضاف المتحدث بكر بوزداج فى مقابلة مع قناة (إن.تى.فى) أن وزارة العدل التركية قدمت طلب الترحيل إلى سلطات التشيك وأن مسلم سيمثل أمام محكمة  تشيكية اليوم الاثنين.

وقال بكر بوزداج نائب رئيس وزراء تركيا أمس الأحد، إن وزيري خارجية تركيا وجمهورية التشيك سيبحثان احتمال تسليم الزعيم الكردى السورى صالح مسلم وذلك بعد أن أعلن الحزب الرئيسى فى الائتلاف الذى يقوده الأكراد شمال سوريا اعتقال مسلم فى براج.

كانت وزارة العدل التركية قد قالت فى وقت سابق أمس الأحد، إن تركيا بدأت جهودا لتسليم مسلم لأنقرة، وقال بوزداج للصحفيين إن وزراء العدل والداخلية والخارجية يعملون بشأن تسليم مسلم، وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطى وهو الحزب الرئيسى فى الائتلاف الذى يدير المناطق التى تتمتع بالحكم الذاتي فى شمال سوريا.


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