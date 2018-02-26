ترامب: نريد إعادة صناعة الصلب إلى أمريكا







واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه يريد إعادة صناعة الصلب إلى أمريكا حتى إذا كان ذلك يعنى فرض تعرفات على الواردات من دول أخرى.

وفى اجتماع بالبيت الابيض مع حكام الولايات قال ترامب "أريد أن أعيد صناعة الصلب إلى بلدنا، إذا كان ذلك يتطلب تعرفات على الاستيراد فلتفرض تلك التعرفات، ربما أن الزيادة فى التكلفة ستكون ضئيلة لكن سيكون لدينا وظائف".

وأوصت وزارة التجارة الأمريكية ترامب بفرض قيود على واردات الصلب والألمنيوم من الصين ودول أخرى، وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا فى هذا الأمر.