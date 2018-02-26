تخصيص أراضى لإقامة محطة صرف ومعهد دينى بالبحيرة







البحيرة - ناصرجودة - جمال أبو الفضل

قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 625 متر، والواقعة داخل الوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

كما قررت محافظ البحيرة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 9 قيراط الواقعة بحوض نظارة نفره بناحية منشأة الخزان بمركز دمنهور لإقامة معهد ديني ازهري عليها .



وجاءت قرارات التخصيص بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية وموافقة وزير الزراعة لإقامة مشروعات ذات نفع عام على الأراضى الزراعية.