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"تحديث الصناعة" يتوسع فى منح خطط إقامة خطوط إنتاج وفق الالتزامات البيئية

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:33 م
"تحديث الصناعة" يتوسع فى منح خطط إقامة خطوط إنتاج وفق الالتزامات البيئية مركز تحديث الصناعات





كتب إسلام سعيد
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يسعى مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة إلى التوسع فى الخدمات التي يقدمها للمصانع، حيث يعمل خلال الفترة الحالية على منح المصانع الجديدة خطط إقامة خطوط إنتاج تراعى الشروط والالتزامات البيئية.
 
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وزار وفد من مركز تحديث الصناعة مكون من طارق راشد نائب مدير الفروع عن منطقة الدلتا و عمار مصطفى استشارى تنمية الأعمال بالمركز  مصنع أبو غالي للصناعات البلاستيكية وبحضور وفد من دولة العراق بهدف زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة العملاء بدولة العراق.
 
كان برفقة الوفد العراقي مجموعة من الفنيين والمتخصصين في صناعة البلاستيك لمناقشة مستجدات التصنيع،  واستعرض المركز الدعم الفنى الذى تلقاه المصنع  بهدف رفع الكفاءه التنافسية له امتدت إلي ما يزيد عن أحد عشرة عاماً .
 
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وعلي هامش الزيارة قام المركز بتوقيع الشروط المرجعية لخدمة Green Factory lay out & Sustainable Design وذلك لعمل التخطيط للمصنع الجديد المزمع إقامته في مدينة جمصة الصناعية والذي يراعى الشروط والالتزامات البيئية الداخلية والخارجية بالإضافة إلي مراعاة العوامل الفيزيائية وفق بيان لمركز تحديث الصناعة.
 
وفي ختام الزيارة قام المصنع بتكريم أعضاء مركز تحديث الصناعة والوفد المرافق كما أشاد كل من أعضاء مجلس الإدارة والوفد العراقي بالدور الهام الذى قام به المركز لتطوير المصنع فنياً وادارياً.
 
 
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