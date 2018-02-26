video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين بـ"أحداث العدوة" لجلسة 2 أبريل

الإثنين، 26 فبراير 2018 08:22 م
تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين بـ"أحداث العدوة" لجلسة 2 أبريل محمد بديع





كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية "أحداث العدوة" لجلسة 2 أبريل المقبل لاستكمال المرافعات، كما أمرت المحكمة بالقبض على 265 متهما مفرج عنهم.

وقدمت المحكمة بجلسة اليوم لدفاع المتهم الأول محمد بديع صورة ضوئية من بيان يحمل شعار جماعة الإخوان، ومنسوب صدوره إلى مكتب الإرشاد ومذيل بتوقيع مرشد الإخوان.

وطلب محمد طوسون دفاع بديع من المحكمة السماح لموكله بالخروج من القفص للاطلاع على هذا البيان، فسمحت المحكمة بذلك وفور إطلاع المتهم على البيان طلب من المحكمة الانفراد بالجلوس مع محاميه، فرد القاضى، قائلا "هو البيان محتاج الجلوس مع محاميك"، فأجاب بديع:"ده موجود فيه بلاوى"،  فسمحت المحكمة له بالانفراد بالجلوس مع دفاعه.

وعقب انتهاء جلسة بديع بدفاعه، أخبر المحكمة بالاكتفاء بهذا الوقت، وأنه هو من طلب الاكتفاء وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

وطالب الدفاع المحكمة بفتح تحقيقات موسعة، حول كيفية وصول هذا البيان إلى أوراق الدعوى بعد مرور 4 سنوات من نظرها، خاصة أن أدلة الثبوت لم يرد فيها ذكر لهذا البيان.

كما طلب الدفاع ضم أصل هذا البيان إلى القضية لاتخاذ إجراءات الطعن المناسبة عليه.

وبمواجهة المحكمة للمتهم محمد بديع بالبيان المنسوب إليه، أنكر صلته به، وقال إن التوقيع لا يخصه، وقال "إننى أحاكم فى 48 قضية وهذه هي الجلسة رقم 722 التى أحضرها، ولم يكن هذا البيان فى أى قضية أخرى وخاصة قضية مكتب الإرشاد".

وأردف بديع، قائلا:"هناك يد عبثت بأوراق القضية"، فرد القاضي عليه: "أليس هذا شعار جماعة الإخوان المسلمين"، فأجاب بديع "التكنولوجيا الحديثة تمكن أى شخص أن يطبع شعار الإخوان على أى ورقة، ونحن لانقبل الدم ونخاف الله".

صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قاضى "أحداث العدوة" يواجه بديع ببيان للجماعة.. والمتهم: "ده فيه بلاوى"

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

جنايات المنيا

بديع

أحداث العدوة



لا تفوتك
سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة