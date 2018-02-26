بلومبرج: المستثمرون فى مصر أصبحوا أكثر جرأة فى البحث عن الدولار بأنفسهم







كتبت ــ ريم عبد الحميد

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن المستثمرين فى مصر أصبحوا يتمتعون بجرأة كافية الآن من أجل البحث عن الدولار بأنفسهم.

وأضافت الوكالة فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم، الاثنين، أن المستثمرين الأجانب حاملى الديون الداخلية فى مصر يستخدمون سوق العملة المفتوح بشكل أكبر للحصول على الدولار، ولا تعد هذه علامة فقط على أنهم أصبحوا أكثر ارتياحا فى إخراج الأموال من البلاد، ولكنها تعنى أيضا أن أيام الجنيه المصرى الراكد باتت معدودة.

ولفتت بلومبرج إلى أن حاملى السندات تداولوا مئات الملايين من الدولارات فى سوق الإنتربنك فى الأسابيع الخمسة الأولى للعام الحالى، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الأمر، ويتم ما بين 20% إلى 30% من التداول بالعملة الأجنبية المرتبط بالديون من خلال السوق المفتوح، بحسب المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها. أما الباقى ف يتم عبر آلية البنك المركزى التى تضمن أن يستطيع المستثمرين إخراج الأموال من البلاد مقابل رسوم.

وأكدت الوكالة الأمريكية، أن هذا تغير كبير أدى فيه النقص الشديد فى الدولار إلى جعل الأمر شبه مستحيل أن يستعيد المستثمرون الأجانب أرباحهم. وكانت الأزمة سببا فى اتخاذ قرار تعويم الجنيه ورفع أغلب القيود فى أواخر عام 2016، لكن الأمر استغرق شهورا ليبنى المستمرون الثقة للتخلى عن ضمان استعادة الأموال.

ونقلت بلومبرج عن بلال خان، كبير الاقتصاديين فى بنك ستاندرد تشارترد، قوله إنه مع ضخ مزيد من المستمرين الدولارات فى فى سوق الإنتربنك، فإن تقلبات الجنيه المصرى سترتفع على الأرجح، مضيفا أن قوى السوق ستلعب دورا أكبر فى تحديد معدل التبادل أكثر من ذى قبل.

وتقول بلومبرج إن المستثمرين يتحولون إلى السوق المفتوح لأن الدولار أصبح متاحا بالفعل بشكل أكبر، كما أن البنك المركزى زاد تكلفة استخدام آلية الاسترداد الخاصة به وطبق رسوم 1% دخول.