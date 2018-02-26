video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: المستثمرون فى مصر أصبحوا أكثر جرأة فى البحث عن الدولار بأنفسهم

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:17 ص
بلومبرج: المستثمرون فى مصر أصبحوا أكثر جرأة فى البحث عن الدولار بأنفسهم بنوك





كتبت ــ ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن المستثمرين فى مصر أصبحوا يتمتعون بجرأة كافية الآن من أجل البحث عن الدولار بأنفسهم.

وأضافت الوكالة فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم، الاثنين، أن المستثمرين الأجانب حاملى الديون الداخلية فى مصر يستخدمون سوق العملة المفتوح بشكل أكبر للحصول على الدولار، ولا تعد هذه علامة فقط على أنهم أصبحوا أكثر ارتياحا فى إخراج الأموال من البلاد، ولكنها تعنى أيضا أن أيام الجنيه المصرى الراكد باتت معدودة.

 ولفتت بلومبرج إلى أن حاملى السندات تداولوا مئات الملايين من الدولارات فى سوق الإنتربنك فى الأسابيع الخمسة الأولى للعام الحالى، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الأمر،  ويتم ما بين 20% إلى 30% من التداول بالعملة الأجنبية المرتبط بالديون من خلال السوق المفتوح، بحسب المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها. أما الباقى ف يتم عبر آلية البنك المركزى التى تضمن أن يستطيع المستثمرين إخراج الأموال من البلاد مقابل رسوم.

وأكدت الوكالة الأمريكية، أن هذا تغير كبير أدى فيه النقص الشديد فى الدولار إلى جعل الأمر شبه مستحيل أن يستعيد المستثمرون الأجانب أرباحهم. وكانت الأزمة سببا فى اتخاذ قرار تعويم الجنيه ورفع أغلب القيود فى أواخر عام 2016، لكن الأمر استغرق شهورا ليبنى المستمرون الثقة للتخلى عن ضمان استعادة الأموال.

ونقلت بلومبرج عن بلال خان، كبير الاقتصاديين فى بنك ستاندرد تشارترد، قوله إنه مع ضخ مزيد من المستمرين الدولارات فى فى سوق الإنتربنك، فإن تقلبات الجنيه المصرى سترتفع على الأرجح، مضيفا أن قوى السوق ستلعب دورا أكبر فى تحديد معدل التبادل أكثر من ذى قبل.

وتقول بلومبرج إن المستثمرين يتحولون إلى السوق المفتوح لأن الدولار أصبح متاحا بالفعل بشكل أكبر، كما أن البنك المركزى زاد تكلفة استخدام آلية الاسترداد الخاصة به وطبق رسوم 1% دخول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصناعة": 1.3 مليار دولار استثمارات لبنانية بمصر..و 680 مليون تبادل تجارى

وزير التجارة: 5.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا

مصر

اخبار مصر

مصر اليوم

اقتصاد مصر

الدولار

المستثمرين

الانتربنك



لا تفوتك
التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة