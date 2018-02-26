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الإثنين، 26 فبراير 2018 01:19 م
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بلدة استرالية تختار صاحب أفضل قصة شعر "موليت" فى مهرجان

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:05 ص
بلدة استرالية تختار صاحب أفضل قصة شعر "موليت" فى مهرجان قصة شعر - أرشيفية





رويترز
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أقامت بلدة استرالية صغيرة مهرجانا اختارت فيه صاحب أفضل قصة شعر (موليت)، التى كانت مفضلة بين نجوم موسيقى الروك فى السبعينات، من بين 150 متسابقا.

وتقول البلدة إنها ابتكرت تسريحة الشعر الموليت التى يكون الشعر فيها قصيرا فى الأعلى والجانبين لكنه طويل من الخلف.

وقالت لورا جونسون التى تدير حانة تشيلمسفورد هوتيل فى كورى كورى بولاية نيو ساوث ويلز وصاحبة فكرة المهرجان "هنا فى كورى نعتقد أننا من ابتكر قصة الموليت".

و شارك فى المهرجان الذى أقيم يوم السبت أصحاب قصات موليت من كل نوع ولون حيث احتفل ورقص المشاركون رغم ارتفاع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وقالت واحدة من المتنافسين فى المهرجان "أحتفظ بقصة شعرى منذ 1972 لذا فإن أكثر الرجال الذين أنافسهم لم يكونوا ولدوا على الأرجح".

وأعلن عن فائز فى كل فئة من خمس فئات هى تسريحة كل يوم والشعر غير المرتب والشعر الأحمر والنساء والصغار، وفاز شين هانراهان الذى بدأ يطيل شعره من الخلف فى 1986 بجائزة "أفضل موليت على الإطلاق".

 


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