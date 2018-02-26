بدء فعاليات القافلة الثقافية التوعوية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان

بدء فعاليات القافلة الثقافية التوعوية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوانالإثنين، 26 فبراير 2018 08:20 م
جانب من الفاعلية
أسوان - صلاح المسن
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بدأت اليوم الإثنين، فعاليات برنامج القافلة الثقافية التوعوية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، التى تنظمها الإدارة العامة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع فرع ثقافة أسوان، والتى ستقام يومى 26 و27 فبراير الجارى بقصر ثقافة أسوان، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافى بالهيئة.
وتضمن الافتتاح محاضرة بعنوان "التمكين الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة وإكسابهم الثقة فى أنفسهم وفى المجتمع للدكتور عبد المنصف حسن رشوان أستاذ العلاج الاجتماعى والسلوكى والأسرى وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان.
وأقيمت أيضًا محاضرة بعنوان "زواج الأقارب وانتشار الإعاقة" للدكتور محمود أحمد عبد العزيز مدير قطاع الرعاية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، تحدث عن تعريف الإعاقة وأنواعها ودور الأسرة والمجتمع فى التعامل مع المعاق، ومراحل الوقاية من الإعاقة ودور المصالح الحكومية والمؤسسات المجتمعية والأهلية فى دعم الأسرة التى بها معاق، والكشف المبكر للزواج تركيزًا على الأقارب وفوائد وطرق الوقاية من الأمرض المسببة من زواج الأقارب.
كما تضمنت القافلة الثقافية ورشة فنون تشكيلية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، تضمنت "عمل مسكات ووجوه ضاحكة".
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