بدء عملية "السيف الحاسم" ضد تنظيم القاعدة فى مديرية الصعيد باليمن

بدء عملية "السيف الحاسم" ضد تنظيم القاعدة فى مديرية الصعيد باليمنالإثنين، 26 فبراير 2018 06:25 ص
قوات التحالف العربى - أرشيفية
وكالات
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قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن بدأت فى أولى ساعات اليوم عملية " السيف الحاسم " التى تنفذها النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية، ضد معقل من معاقل الإرهاب فى مديرية الصعيد - إحدى مديريات محافظة شبوة - لطرد تنظيم القاعدة.
جدير بالذكر أن التنظيم قد تعرض لخسائر بشرية كبيرة فى وادى المسينى فى محافظة حضرموت.
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