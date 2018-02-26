بدء عملية "السيف الحاسم" ضد تنظيم القاعدة فى مديرية الصعيد باليمن







وكالات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن بدأت فى أولى ساعات اليوم عملية " السيف الحاسم " التى تنفذها النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية، ضد معقل من معاقل الإرهاب فى مديرية الصعيد - إحدى مديريات محافظة شبوة - لطرد تنظيم القاعدة.

جدير بالذكر أن التنظيم قد تعرض لخسائر بشرية كبيرة فى وادى المسينى فى محافظة حضرموت.