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الإثنين، 26 فبراير 2018 12:17 م
خالد صلاح
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بدء أعمال اجتماع لجنة التنسيق العليا لمحو الأمية بالجامعة العربية

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:06 ص
بدء أعمال اجتماع لجنة التنسيق العليا لمحو الأمية بالجامعة العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية





(أ ش أ)
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انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربى لمحو الأمية بمشاركة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم فى الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالإضافة إلى عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بموضوع محو الأمية .

يعقد الاجتماع فى إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (636) فى دورته السادسة والعشرين (شرم الشيخ: 29 مارس 2015)، بشأن اعتماد "العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 - 2024)" عقداً للقضاء على الأمية فى جميع أنحاء الوطن العربى بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية) .

تستمر أعمال الاجتماع لمدة يومين يكرس اليوم الأول لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العليا، وعرض الخطة الإعلامية للعقد العربى لمحو الأمية ومناقشة خطتها التنفيذية، كما سيتم إطلاق صفحة العقد العربى لمحو الأمية على الإنترنت .

كما تنظم الأمانة العامة بالتعاون مع الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى اليوم الثانى احتفالية بمناسبة اليوم العربى لمحو الأمية يدعى إليها نخبة من كبار الشخصيات والأساتذة المهتمين بمحو الأمية فى الوطن العربى .

تتضمن الاحتفالية مناقشة عدة محاور منها (الأمية والعنف والعدالة الاجتماعية، مجتمع المعرفة الرقمية كتمكين وتعليم الشباب، قيم وممارسات المواطنة وقبول الاختلاف والتنوع الثقافى) .


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