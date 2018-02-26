انطلاق ملتقى "مصر للاعلام والانتاج " ابريل القادم







كتب حسام الشقويرى

أعلنت الشعبة العامة للاعلام ومنتجى الاذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح برئاسة الدكتور ابراهيم أبوذكرى عن انطلاق ملتقى مصرللإعلام والإنتاج تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية فى السابع من ‏ابريل القادم .‏

قال الدكتور ابراهيم أبو ذكرى فى بيان إن الملتقى سيعقد تنفيذا لقرار مجلس ادارة الشعبة العامة للاعلام ‏خلال اجتماعها الاخير بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وسيضم مجموعة كبيرة من رموز ‏وصفوة المنتجين المصريين والعرب والجمعية العمومية للشعبة بالاضافة لحضور كوكبة كبيرة ‏ومتميزة من الفنانين ورجال الإعلام وصناع الفن فى مصر والوطن العربى.‏

وأشار إلى أن الملتقى سيشهد العديد من الفعاليات على مداريوم كامل حيث سيبدأ من العاشرة صباحا ‏ويستمر حتى الساعة الثانية عسرة مساء وسيتضمن عدد من اللقاءات والندوات الفنية والورش ‏والمشاريع الهامة والتى تخدم شعبه المنتجين والاعلام فى مصر والوطن العربى وستكون بمثابه ‏تظاهرة اعلامية انتاجية عربية ضخمة سيكون لها اثر كبير وايجابى على منظومة الاعلام العربى ‏فى المرحلة القادمة.‏