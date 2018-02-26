انطلاق الموسم الثانى من مسابقة "هنا الشباب" لرواد الأعمال بمشاركة أيمن إسماعيل







انطلقت فعاليات الموسم الثانى من مسابقة "هنا الشباب" التى تقدمها الإعلامية لميس الحديدى على قنوات سى بى سى، وهى مسابقة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشروعات الناشئة من الشباب التى يتم تقييمها خلال مرحلة تصفيات على أيدى الخبراء أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة إنديفور إيجيبت والمؤسس والرئيس التنفيذى "لماونتن فيو – دار المعمار"، ود. خالد إسماعيل مؤسس ورئيس مجلس إدارة "إتش أى إم"، ورائدة الأعمال رندة عبده، ودينا مفتى الرئيس التنفيذى لمؤسسة "إنجاز مصر"، والذين سيقومون باختيار أفضل المشروعات المشاركة للمنافسة فى المسابقة وتحديد الشركات الفائزة، حيث يحصل المشاركين على العديد من الجوائز المالية الإسبوعية من بنك CIB، كما سيتم منح جائزة كبرى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه للفائز بالموسم الثانى من المسابقة، هذا بالإضافة إلى تقديم عدد من فرص التدريب والسفر وغيرها من خلال رعاة البرنامج وشركائه.

وقد جاء اختيار أيمن إسماعيل بصفته أحد مؤسسى ورئيس مجلس إدارة شركة إنديفور إيجيبت وهى أحد الكيانات غير الربحية التى تقود حركة تنشيط وتعزيز النمو الاقتصادى المصرى، وذلك باختيارها لرواد الأعمال المصريين أصحاب الشركات الرائدة والمبتكرة ذات النمو المرتفع فى القطاع الخاص وإمدادهم بأعلى مستويات الاستشارات والعلاقات الإستراتيجية من خلال شبكة المرشدين المحليين الخاصة بالشركة، والآن تدعم مؤسسة انديفر مصر أكثر من 40 رائد أعمال مصرى من 28 شركة يمثلون قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصرى مثل التكنولوجيا، الأغذية، التجزئة، الطاقة البديلة، النقل، الصناعة، والصحة، بالإضافة إلى أن إسماعيل هو الرئيس التنفيذى لشركة "ماونتن فيو" التى تتبع استراتيجيات مختلفة التى تتيح الفرصة للمساهمة الشبابية من خلال هيكل الشركة الداخلى.

وقد صرح أيمن إسماعيل عن مشاركته فى البرنامج، قائلًا: إن مسابقة "هنا الشباب"، من أهم المسابقات حيث إنها الأولى فى المنطقة التى تولى اهتمامًا خاصًا بالشباب من رواد الأعمال وتعمل على تقديمهم للقنوات الخاصة بتنمية أعمالهم وأفكارهم الجادة والطموحة، لذلك فأنه من دواعى فخرى أن أنضم إلى لجنة الحكام فى المسابقة لإننى مؤمن بطاقة الشباب كعامل حيوى وفعال فى مسيرة الوطن نحو التنمية الشاملة والنهوض، لإن الشباب لديهم من الأفكار والطموح والعزم لقيادة مسيرة الإصلاح فى ظل القيادة الحكيمة والخبرة التى من الممكن أن نقدمها لهم لتحقيق المزيد من التطور والنمو.

كما أضاف إسماعيل أنه من خلال عمله كمؤسس ورئيسًا تنفيذيًا فى شركة ماونتن فيو، إحدى شركات دار المعمار جروب، يعمل على الاعتماد على تجديد دماء الشركة بالاعتماد على الشباب، للمزيد من تدفق الأفكار البناءه والخلاقة.

هذا وقد كان لإسماعيل دور قيادى فى مختلف الخطط التنموية والإصلاحية على الصعيد المحلى وفى مجال التنمية المجتمعية، حيث إنه قد قدم العديد من الاستشارات لعدد من المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح فى مصر وأمريكا وأوروبا والدول العربية، كما أنه شغل منصب منسق عام مشروع رؤية مصر 2030 بالتعاون مع وزارة التخطيط لتحقيق 4 محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية، والبيئة، والمعرفة والابتكار والعدالة الاجتماعية التى تحقق أهداف الاقتصاد التنافسى لتحقيق المزيد من الاندماج الاجتماعى والتنمية المستدامة.