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المعارضة الكندية: سنعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل حال الفوز فى الانتخابات

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:54 م
المعارضة الكندية: سنعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل حال الفوز فى الانتخابات القدس





أوتاوا (أ ف ب)
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أعلن الحزب المحافظ المعارض لحكومة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الاثنين، أنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل فى حال فوزه فى الانتخابات عام 2019.

وقد تولى المحافظون الحكم فى كندا بين عامى 2006 و 2015، لكن لم يسبق لزعيمهم رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر أن حاد عن موقف أوتاوا التقليدى فى هذا الصدد.

لكن الحزب يبدو حاليا أكثر حلفاء إسرائيل حماسة، وأفادت رسالة نشرت الاثنين على موقع الحزب الإلكترونى أن "المحافظين الكنديين يدركون بشكل واضح أن إسرائيل مثلها مثل أى دولة أخرى ذات سيادة لها الحق فى اختيار مكان عاصمتها".

وأضافت "سيعترف المحافظون بقيادة أندرو شير بأن القدس هى عاصمة إسرائيل عندما نشكل الحكومة عام 2019"، فى حالة فوزهم.

وتظهر آخر استطلاعات الرأى حول الانتخابات التشريعية فى خريف عام 2019 فوز الليبراليين بقيادة ترودو، لكن المحافظين حلوا ثانيا بفارق خمس نقاط فقط.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرر فى السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 


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