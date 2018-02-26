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الإثنين، 26 فبراير 2018 09:11 ص
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"المرور" تتصدى للإرهاب وتضبط 1285 مركبة مخالفة بالمحافظات

الإثنين، 26 فبراير 2018 05:00 ص
"المرور" تتصدى للإرهاب وتضبط 1285 مركبة مخالفة بالمحافظات دراجات بخارية





كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 887 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 398 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.


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