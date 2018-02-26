"المرور" تتصدى للإرهاب وتضبط 1285 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى للإرهاب وتضبط 1285 مركبة مخالفة بالمحافظاتالإثنين، 26 فبراير 2018 05:00 ص
دراجات بخارية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 887 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 398 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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