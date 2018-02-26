المجر تطالب باستقالة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لانتقاده أوربان

المجر تطالب باستقالة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لانتقاده أوربانالإثنين، 26 فبراير 2018 10:40 م
الأمم المتحدة
جنيف (أ ف ب)
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طالبت المجر الاثنين، باستقالة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب انتقاده "غير المقبول" و"غير اللائق" لتصريحات رئيس الوزراء فيكتور اوربان المناهضة للهجرة.
وأبلغ وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو مجلس حقوق الإنسان فى جنيف "من الواضح أن زيد (رعد) الحسين يجب أن يتنحى فهو غير جدير بمنصبه"، معتبرا أن انتقاد الحسين لاوربان الاثنين "غير مناسب للغاية".
وكان المفوض حذر من تدهور عام فى احترام حقوق الإنسان لكنه ذكر اسم أوربان فقط على وجه الخصوص، فى كلمته خلال افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف.
وقال الحسين "اليوم، القمع أصبح مألوفا، لقد عادت الدول البوليسية والحريات الأساسية تتراجع فى كل منطقة فى العالم. كما أن الخجل أيضا يتراجع".
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