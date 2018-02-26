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الإثنين، 26 فبراير 2018 10:11 ص
خالد صلاح
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المؤشر نيكى يصعد 1.10% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:44 ص
المؤشر نيكى يصعد 1.10% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو مؤشر البورصة - أرشيفية





(رويترز)
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ارتفع مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وزاد نيكى 1.10 % ليصل إلى 22134.64 نقطة، فى حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 % مسجلا 1774.76 نقطة.

 


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