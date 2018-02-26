المؤشر نيكى يصعد 1.10% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو







(رويترز)

ارتفع مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وزاد نيكى 1.10 % ليصل إلى 22134.64 نقطة، فى حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 % مسجلا 1774.76 نقطة.