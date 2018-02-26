القبض على عاطل قبل ترويجه حشيش وأفيون على عملائه بالشرقية

القبض على عاطل قبل ترويجه حشيش وأفيون على عملائه بالشرقيةالإثنين، 26 فبراير 2018 07:31 ص
حشيش - أرشيفية
الشرقية-فتحية الديب
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية، لمكافحة للمخدرات والجريمة المنظمة، واللواء زكريا الغمرى مدير مكافحة المخدرات، من إحباط ترويج كمية من مخدر الحشيش اللبنانى، والأفيون والعقاقير المخدرة، بدائرة مركز الإبراهيمية، وتم إخطار نيابة الإبراهيمية للتحقيق، برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العام لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، تفيد قيام "عبد الرحمن ح أ "وشهرته "عبده حافظ"55 سنة عاطل ومقيم كفور نجم، الإبراهيمية، بالإتجار في المواد المخدرة، علي نطاق واسع وخاصة العقاقير المخدرة المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية.
تم ضبطه في كمين أعد له وبحوزته" 12 طربة حشيش لبنانى" تزن 2 كيلو و400 جرام، وكيلو و200 جرام أفيون، وميزان حساس، و4000 قرص كبتاجون، وسلاح أبيض ومبلغ مالي، قدره 70000 ألف جنيه، و1150 ريال سعودي، و580 دولار أمريكي، وتم تحرير المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
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