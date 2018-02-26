"القابضة للتشييد" تطلب رؤساء شركات جدد.. و30 مليار جنيه حجم التعاقدات







كتب عبد الحليم سالم

أعلن المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة أعلنت عن طلب رؤساء شركات جدد، لتولى المسئولية الفترة المقبلة.

وأضاف محمود حجازى لـ"اليوم السابع" أن الغرض من ذلك، هو تعيين أى رئيس شركة جديد قادر على تنفيذ خطة طموحة لتطوير الشركات التابعة بصورة أفضل، لافتا أن الشركة القابضة لديها مركز تدريب كبير فى مركز بدر بالبحيرة يستوعب 500 متدرب يوميا، وبالفعل يتم تدريب كل العاملين تدريبا تحويليا، ولرفع الكفاءة أيضا.

وقال حجازى: إن الشركة القابضة لديها 30 مليار جنيه حجم تعاقدات على أعمال بالشركات التابعة التى حققت نتائج غير مسبوقة، ورفعت متوسط أجر العامل إلى نحو 4500 جنيه شهريا.

وأشار أن القابضة للتشييد لا توجد بها شركة واحدة خاسرة فى نشاط البناء والتشييد، كما تم إصلاح الهياكل المالية لكل الشركات عدا شركة اليجكت لأعمال الكهرباء، جارى إصلاح الهيكل المالى لها.