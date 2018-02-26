"القابضة للتشييد" ترفع دعوى قضائية حول ديون مؤسسة التمويل الدولية







كتب عبد الحليم سالم

قال اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندى، احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام: ما تزال هناك خلافات قضائية حول ديون مؤسسة التمويل الدولية على الشركة والبالغة نحو 37 مليون جنيه.

وأضاف سالم لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير المالكة لشركة عمر أفندى، رفعت دعوى قضائية حول أحقية مؤسسة التمويل الدولية فى 37 مليون دولار من عدمه، وهل يدفعها المستثمر المالك السابق للشركة، أم الشركة نفسها، لافتا أنه بمجرد انتهاء التقاضى ستتضح الصورة فيمن يدفع المبلغ خاصة ان المالك السابق لم يضخ المبلغ فى تكوير الشركة وتركها مدانة لكل الجهات تقريبا.