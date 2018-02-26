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"الغرفة الأمريكية" تستضيف غدا رئيس مصلحة الجمارك

الإثنين، 26 فبراير 2018 04:00 ص
"الغرفة الأمريكية" تستضيف غدا رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية





كتبت: دانه الحديدى
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تستضيف لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، غدا، مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع.

ويناقش اللقاء، قانون الجمارك الجديد، كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لتحسين بيئة العمل داخل قطاع الجمارك.


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